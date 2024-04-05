Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Blak-blakan Ungkap Masa Depan Aaron Ramsdale di Arsenal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:19 WIB
Mikel Arteta Blak-blakan Ungkap Masa Depan Aaron Ramsdale di Arsenal
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, blak-blakan membahas masa depan Aaron Ramsdale tetap berada di The Gunners -julukan Arsenal. Pasalnya, kiper berusia 25 tahun itu masih memiliki kontrak bersama Arsenal hingga akhir Juni 2026.

Aaron Ramsdale kehilangan posisi penjaga gawang utama Arsenal sejak kedatangan David Raya. Sepanjang musim 2023-2024, ia hanya tampil sebanyak 11 kali di semua kompetisi dengan 12 gol kemasukan dan membuat tiga clean sheet.

Aaron Ramsdale

David Raya yang dipinjam dari Brentford mampu tampil apik bersama Arsenal. Kiper asal Spanyol itu pun sudah tampil sebanyak 30 laga di semua kompetisi dengan 23 kali kemasukan dan membuat 14 clean sheet.

Minimnya kesempatan bermain membuat Aaron Ramsdale dirumorkan bakal meninggalkan Arsenal. Kabarnya, Newcastle United tertarik untuk mendapatkan jasa kiper berusia 190 cm tersebut.

Halaman:
1 2
      
