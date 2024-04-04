Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan yang Tolak Bela Negara Lain demi Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bela Timnas Belanda U-20!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:31 WIB
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@marcklok)
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

3 pemain keturunan yang tolak bela negara lain demi perkuat Timnas Indonesia menarik diulas. Salah satunya pernah jadi kapten Timnas Belanda U-20.

Ya, Timnas Indonesia kini diperkuat sejumlah pemain keturunan. Mereka bersedia dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Teranyar, ada Thom Haye dan juga Ragnar Oratmangoen yang baru saja dinaturalisasi pada 18 Januari 2024.

Tak lama setelah menjadi WNI, Thom Haye dan juga Ragnar Oratmangoen pun langsung mendapat kesempatan menjalani laga debutnya membela Timnas Indonesia. Kinerja apik mereka membawa skuad Garuda menang 3-0 di markas Timnas Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam memutuskan menjadi WNI, beberapa pemain keturunan rela untuk menolak negara lain. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain keturunan yang tolak bela negara lain demi perkuat Timnas Indonesia.

3. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Salah satu pemain keturunan yang tolak bela negara lain demi perkuat Timnas Indonesia adalah Elkan Baggott. Diketahui, Elkan Baggott sempat menjadi rebutan tiga negara.

Namun, Elkan akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu memilih darah Indonesia dari sang ibu, sementara ayahnya merupakan warga negara Inggris. Pemain dengan postur tinggi badan 194 sentimeter itu juga lahir di Bangkok, Thailand, tetapi besar di Indonesia.

2. Sandy Walsh

Sandy Walsh

Kemudian, ada Sandy Walsh. Dia juga menolak bela negara lain demi Timnas Indonesia. Padahal, Sandy Walsh punya peluang membela Timnas Belanda hingga Irlandia.

Ya, Sandy Walsh mengaku pernah ditawari untuk membela Timnas Republik Irlandia. Sekadar informasi, Sandy Walsh yang berpaspor Belanda, bisa saja berpindah kewarganegaraan menjadi Irlandia karena ayahnya, Gary Walsh, memiliki darah Irlandia dan Swiss.

Sandy Walsh sendiri bisa saja memperkuat Timnas Belanda. Sebab, sebelumnya, dia pernah mendapat pangilan membela Timnas Belanda di sejumlah kelompok usia, mulai dari U-17 dan U-19.

Halaman:
1 2
      
