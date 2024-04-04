Aksi Iri Malaysia Setelah Ranking FIFA-nya Disalip Timnas Indonesia: Diminta Lawan Korea Selatan hingga Irak!

AKSI iri Malaysia setelah ranking FIFA-nya disalip Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Baik Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sama-sama melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Maret 2024.

Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Malaysia bertemu Oman juga dalam lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Hasil akhir yang didapat Timnas Indonesia dan Malaysia pun bertolak belakang. Timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam, tepatnya dengan skor 1-0 dan 3-0.

Sementara Malaysia, tumbang 0-2 dari Oman baik dalam laga kandang dan tandang. Berkat dua kemenangan ini, Timnas Indonesia naik delapan posisi di ranking FIFA, tepatnya dari ranking 142 ke 134 dunia.

Di sisi lain, Malaysia turun empat posisi dari ranking 132 ke 136 dunia akibat kekalahan beruntun dari Oman. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Malaysia!

Pengumuman resmi ranking FIFA April 2024 akan dirilis Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pada hari ini, Kamis (4/4/2024) sore WIB. Prestasi yang dicetak Timnas Indonesia di atas pun mengundang reaksi media dan netizen Malaysia.