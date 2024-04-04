Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Iri Malaysia Setelah Ranking FIFA-nya Disalip Timnas Indonesia: Diminta Lawan Korea Selatan hingga Irak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |12:00 WIB
Aksi Iri Malaysia Setelah Ranking FIFA-nya Disalip Timnas Indonesia: Diminta Lawan Korea Selatan hingga Irak!
Timnas Indonesia salip Malaysia di ranking FIFA April 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

AKSI iri Malaysia setelah ranking FIFA-nya disalip Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Baik Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sama-sama melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Maret 2024.

Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Malaysia bertemu Oman juga dalam lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Hasil akhir yang didapat Timnas Indonesia dan Malaysia pun bertolak belakang. Timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam, tepatnya dengan skor 1-0 dan 3-0.

Sementara Malaysia, tumbang 0-2 dari Oman baik dalam laga kandang dan tandang. Berkat dua kemenangan ini, Timnas Indonesia naik delapan posisi di ranking FIFA, tepatnya dari ranking 142 ke 134 dunia.

Di sisi lain, Malaysia turun empat posisi dari ranking 132 ke 136 dunia akibat kekalahan beruntun dari Oman. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Malaysia!

Pengumuman resmi ranking FIFA April 2024 akan dirilis Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) pada hari ini, Kamis (4/4/2024) sore WIB. Prestasi yang dicetak Timnas Indonesia di atas pun mengundang reaksi media dan netizen Malaysia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641/timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176621/timnas_indonesia_berpeluang_juara_piala_aff_2026_berkat_bantuan_sejumlah_pemain_keturunan-7eUr_large.jpg
Punya 8 Pemain Keturunan, Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176617/marselino_ferdinan-XWQf_large.jpg
Marselino Ferdinan Tiba di Slovakia untuk Bela AS Trencin, Siap Comeback ke Timnas Indonesia pada November 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632099/timnas-indonesia-u23-imbang-lawan-india-hokky-caraka-beber-kendala-komunikasi-ibx.webp
Timnas Indonesia U-23 Imbang Lawan India, Hokky Caraka Beber Kendala KomunikasiÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Kecelakaan Marc Marquez Paling Mengerikan Ternyata Terjadi di Mandalika, Bukan Jerez!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement