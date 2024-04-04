Masyarakat Malaysia Sindir Kualitas Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia: Kalau memang Jago Coba Menang Lawan Irak!

Timnas Indonesia ditantang menang lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTiok @bonjr09 mengamini ucapan Muhammad Tahir yang mengatakan kualitas pemain naturalisasi dan pemain lokal Indonesia 11 12. Akun ini mengatakan Timnas Indonesia hanya beruntung saat dua kali menang atas Timnas Vietnam.

Jika memang jago, Timnas Indonesia ditantang @bonjr09 untuk menang saat menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 malam WIB. Andai Timnas Indonesia menang, ia baru mengakui kehebatan skuad asuhan Shin Tae-yong.

(Masyarakat Malaysia sindir kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@bonjr09)

“Memang benar enggak ada bedanya (kualitas pemain naturalisasi dan lokal). Indonesia menang melawan Vietnam cuma menang beruntung saja karena Vietnam lagi ada masalah,” tulis akun @bonjr09, sembari menampilkan berita Makan Bola yang membahas ucapan Muhammad Tahir.

“Saya ingin lihat lawan Irak. Kalau Indonesia menang, baru saya akui Indonesia GG,” lanjut akun di atas.

Apa yang disampaikan akun di atas pun menyulut emosi netizen Indonesia. Sejumlah netizen Tanah Air menyampaikan counter berupaya fakta kepada akun tersebut.

“Situ (Malaysia) bisa enggak menang lawan Vietnam?,” tanya akun @nvoppay.

“Padahal pemain Malaysia banyak naturalisasinya,” kata akun @eka_is_boyy, merujuk kepada performa Timnas Malaysia yang tak kunjung membaik meski diperkuat 14 pemain keturunan dan naturalisasi.