HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Resmi Cetak Sejarah Sore Ini, Bikin Iri Malaysia dan Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |09:30 WIB
Timnas Indonesia Resmi Cetak Sejarah Sore Ini, Bikin Iri Malaysia dan Vietnam!
Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia hari ini. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia bakal mendapat berita bahagia sore ini. Kabar bahagia ini dijamin membuat masyarakat Malaysia dan Vietnam iri. Kok bisa? Lantas, apa kabar bahagia yang dimaksud?

Kabar bahagia yang dimaksud adalah, FIFA akan merilis secara resmi ranking FIFA April 2024 pada hari ini, Kamis (4/4/2024). Ranking FIFA ini merupakan update dari serangkaian hasil yang didapat sejumlah negara pada FIFA Matchday Maret 2024.

Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia hari ini. (Foto: REUTERS)

Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 134 dunia hari ini. (Foto: REUTERS)

Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday Maret 2024. Dua kali bersua Timnas Vietnam di lanjutan matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menang 1-0 dan 3-0 atas sang lawan.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia tak hanya selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga diprediksi terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman football-ranking.com, dua kemenangan atas Vietnam membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA.

Tambahan poin di atas membuat ranking FIFA skuad asuhan Shin Tae-yong naik delapan posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia! Timnas Indonesia pun mencetak dua sejarah sekaligus rekor untuk ranking FIFA April 2024.

Skuad Garuda tercatat sebagai negara dengan ranking FIFA paling melesat kelar FIFA Matchday Maret 2024. Tak ada satu pun negara lain yang sanggup naik lebih dari delapan anak tangga seperti Timnas Indonesia.

