HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:29 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024
Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, live di RCTI! (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Jassim Bin Hamad Stadium pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Qatar U-23 tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 bersama Yordania U-23 dan Australia U-23. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal iala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 sudah berlatih di Dubai jelang terbang ke Qatar. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-23 sudah berlatih di Dubai jelang terbang ke Qatar. (Foto: PSSI)

Demi mendapatkan hasil maksimal, kedua tim mempersiapkan diri sebaik mungkin. Timnas Indonesia U-23 sejak Selasa 2 April 2024 menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab.

Rencananya selama di Dubai, Timnas Indonesia U-23 menggelar dua laga uji coba kontra Arab Saudi U-23 (5 Januari 2024) dan Uni Emirat Arab (8 Januari 2024). Setelah itu, skuad Garuda Muda akan bertolak ke Qatar untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Asia U-23 2024.

Persiapan Timnas Indonesia U-23 memang masuk kategori minim. Namun, mayoritas pemain Timnas Indonesia U-23 biasa main bersama karena sering mentas di Timnas Indonesia senior.

Sejumlah pemain yang baru saja membantu Timnas Indonesia menang atas Vietnam dan akan ambil bagian di Piala Asia U-23 2024 adalah Ernando Ari, Adi Satryo, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Muhammad Ferarri, Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, Rafael Struick, Ivar Jenner, Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta.

