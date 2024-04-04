Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Timnas Qatar U-23 Tumbang 0-2 dari Timnas China U-23!

Timnas Qatar U-23 kalah 0-2 dari Timnas China U-23 jelang lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@qfa)

JELANG lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Timnas Qatar U-23 tumbang 0-2 dari Timnas China U-23. Mengutip dari Soccerway, laga Timnas Qatar U-23 vs Timnas China U-23 dilangsungkan di Jassim Bin Hamid Stadium yang notabene venue laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Meski berstatus tuan rumah dan tim senior mereka juara Piala Asia 2023, Timnas Qatar U-23 tak berkutik di tangan Timnas China U-23. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang catatan buruk Qatar dalam lima laga terakhir.

Dalam lima laga terakhir, Qatar U-23 hanya sekali menang. Kemenangan terakhir dicetak Qatar U-23 pada 11 Novemeber 2023 ketika menang 1-0 atas Yordania.

Sementara dalam empat laga lain, Qatar U-23 hanya mendapatkan satu imbang dan tiga kalah! Qatar U-23 tercatat tumbang 1-2 dari Australia U-23, imbang 1-1 dan kalah 1-2 dari Uzbekistan U-23 serta dipermalukan China U-23 (0-2).

Serangkaian hasil buruk di atas pertanda Qatar U-23 belum siap tampil di Piala Asia U-23 2024? Harapannya, Timnas Indonesia U-23 jauh lebih siap ketimbang tuan rumah Qatar.

Sebab, mayoritas personel Timnas Indonesia U-23 adalah pemain-pemain yang masuk skuad saat Timnas Indonesia senior menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.