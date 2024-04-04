Pekan Ke-31 Liga 1 2023-2024 Resmi Bergulir 15 April 2024, Berbarengan dengan Piala Asia U-23 2024!

Pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 resmi bergulir pada 15 April 2024. (Foto: Liga Indonesia Baru)

PEKAN ke-31 Liga 1 2023-2024 akan digulirkan pada Senin 15 April 2024. Tanggal itu berbarengan dengan kick off Piala Asia U-23 2024 yang bergulir di Qatar dan diikuti Timnas Indonesia U-23 pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Pengumuman itu disampaikan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus. Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah PT LIB menggelar pertemuan secara daring dengan para para pemilik klub Liga 1 2023-24 pada Kamis (4/4/2024).

(Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus)

"Dalam club owner's meeting ini, kami mencari win-win solution untuk semua pihak. Akhirnya kami memutuskan bahwa pekan ke-31 BRI Liga 1 2023/24 akan kembali bergulir pada 15 April 2024,” kata Ferry Paulus, Kamis (4/4/2024).

“Dalam club owner's meeting tersebut ada beberapa opsi tanggal dimulainya lagi BRI Pekan ke-31 2023-24. Setelah semua memahami dan mempertimbangkan segala situasi, kondisi serta kesiapan klub yang tidak bagus jika lama menunggu dan harus istirahat, maka kami memutuskan kompetisi berlanjut pada 15 April 2024,” tambah Ferry Paulus.

Penetapan keputusan bergulirnya kompetisi pada 15 April 2024 langsung dikomunikasikan dengan semua klub lewat surat yang bernomor 468/LIB-COR/IV/2024. Karena itu, para tim kontestan tak perlu menunggu lama untuk kembali berlaga.