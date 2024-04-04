Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terancam Degradasi, Persita Tangerang Resmi Tunjuk Kembali Luis Edmundo sebagai Pelatih untuk Arungi 4 Laga Sisa Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:45 WIB
Luis Edmuno Duran resmi latih Persita Tangerang lagi. (Foto: Persita Tangerang)
Luis Edmuno Duran resmi latih Persita Tangerang lagi. (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

PERSITA Tangerang resmi menunjuk kembali Luis Edmundo Duran sebagai pelatih kepala baru. Juru taktik asal Chile itu akan membesut Pendekar Cisadane -julukan Persita- di empat laga sisa Liga 1 2023-2024.

Teka-teki pengganti Divaldo Alves akhirnya terkuak. Penggantinya pun bukan sosok yang asing Persita. Dia adalah Luis Edmundo yang juga pernah menukangi Pendekar Cisadane pada medio 2023.

Luis Edmuno Duran

“Luis Edmundo Duran resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Persita hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023-2024,” tulis pernyataan Persita dalam situs resminya, dikutip Kamis (4/4/2024).

Luis Edmundo akan menukangi Persita hingga akhir musim kompetisi yang hanya menyisakan empat laga. Terdekat, mereka akan menghadapi lawan kuat yakni Persib Bandung di Stadion Indomilk pada pekan ke-31 Liga 1 2023-2024.

“Pelatih asal Chile itu akan memimpin skuad Pendekar Cisadane di empat laga tersisa musim ini, yakni melawan Persib Bandung, Persik Kediri, Persis Solo, dan Bali United,” sambung pernyataan Persita.

Sejatinya, Luis Emundo memang bukan sosok asing bagi para pendukung Persita. Sebab, mantan pemain Persita pada periode 2009-2015. Selain itu, dia juga pernah menahkodai Pendekar Cisadane pada Februari 2023.

Halaman:
1 2
      
