HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terancam Degradasi, Persita Tangerang Resmi Depak Divaldo Alves

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:39 WIB
Terancam Degradasi, Persita Tangerang Resmi Depak Divaldo Alves
Divaldo Alves resmi didepak dari kursi pelatih (Foto: Persita Tangerang)
TANGERANG - Persita Tangerang resmi mendepak Divaldo Alves dari kursi pelatih. Pasalnya, Pendekar Cisadane masih terancam degradasi dari Liga 1 2023-2024.

"Kami sepakat berpisah dengan Coach Divaldo Alves," tulis keterangan resmi di Instagram Persita Tangerang @persita.official, Sabtu (30/3/2024).

Divaldo Alves

Saat ini, Persita sedang menempati posisi ke-15 satu tingkat di atas zona degradasi. Meski demikian, Cristian Rontini dan kawan-kawan terancam turun kasta karena memiliki 31 poin, sama dengan Arema FC yang berada di peringkat ke-16.

Manajer Persita Tangerang, I Nyoman Suryanthara mengatakan, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan Divaldo untuk tak melanjutkan kerja sama. Klub mengucapkan terima kasih atas kerja keras selama menjabat pelatih kepala.

“Setelah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan beberapa hasil, kami sepakat untuk menyudahi kerjasama dengan Coach Divaldo Alves dengan kesepakatan bersama,” ucap Nyoman Suryanthara.

