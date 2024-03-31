Meski Kalah dari Persebaya Surabaya, Widodo Cahyono Putro Tetap Puji Permainan Arema FC

GIANYAR - Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putri memuji permainan timnya meski kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024, pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Menurut Widodo, secara kualitas Arema sama kuat dengan Persebaya.

Hanya saja hasil akhir membuat Persebaya layak untuk meraih kemenangan. Namun, secara keseluruhan Widodo senang dengan permainan timnya dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Sebelum memuji, Widodo Cahyono Putro menyatakan kekecewaannya dengan hasil Arema vs Persebaya. Widido mengakui Arema bermain cukup bagus. Beberapa kali peluang juga dihasilkan tapi sayang tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol.

"Kalau dilihat dari permainan kita juga tidak kalah, tapi memang hasil akhir skor kita kalah. Memang kekalahan itu menyakitkan, tapi saya bicara dengan pemain jangan putus asa, jangan patah semangat karena kita masih ada beberapa pertandingan," ucap Widodo Cahyono Putro sesuai pertandingan, dikutip Minggu (31/3/2024).

Pelatih asal Cilacap ini mengaku timnya kurang bermain lepas dan sedikit berhati-hati di babak pertama. Hal ini karena adanya tekanan harus menang, membuat tim kurang bisa mengembangkan permainan.

"Di awal pemain kurang lepas dan terlalu hati-hati dalam bermain. Ini mungkin wajar untuk pemain karena mungkin kita wajib menang," kata Widodo.