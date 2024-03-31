Tak Mau Terpuruk Terlalu Lama, Arema FC Harus Segera Move On dari Kekalahan saat Jumpa Persebaya Surabaya

MALANG - Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro meminta para pemainnya segera melupakan kekalahan dari Persebaya Surabaya yang dirasakan timnya di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Widodo tak mau Arema terpuruk terlalu lama karena masih ada laga yang menanti.

Kekalahan atas Persebaya dengan skor 0-1 memang sangat menyakitkan untuk Arema FC. Sebab kini tim berjuluk Singo Edan itu melorot ke posisi 16 klasemen sementara dengan poin 31.

Poin itu sama dengan jumlah poin Persita Tangerang, yang satu strip di atasnya di posisi aman terakhir tim.

Widodo Cahyono Putro pun langsung meminta anak asuhnya melupakan kekalahan menyakitkan melawan Persebaya Surabaya. Pasalnya Arema FC masih harus bertanding di sisa laga Liga 1 yang ada.

"Saya harap pemain tetap menemukan semangat, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang kecewa, kecewa untuk selesai besok nggak ada," kata Widodo Cahyono Putro, dikonfirmasi di Malang, dikutip Minggu (31/3/2024).

Widodo juga menekankan para pemain agar terus bersama dan saling mendukung. Ketika ada pemain lain yang melakukan kesalahan, maka hendaknya wajib didukung dan dibela, bukan malah mengejek dan merendahkannya.