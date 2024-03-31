Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kalahkan Fiorentina, Stefano Pioli Gambarkan Situasi Ruang Ganti yang Buat AC Milan Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |13:46 WIB
Kalahkan Fiorentina, Stefano Pioli Gambarkan Situasi Ruang Ganti yang Buat AC Milan Menang
Para pemain AC Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORENCE – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, gambarkan situasi ruang ganti yang buat timnya menang atas Fiorentina dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pioli menyatakan saat turun minum, dirinya terus berusaha menjaga semangat Rossoneri -julukan AC Milan.

Hal itu dilakukan Pioli karena AC Milan dini bermain kurang cukup baik dalam laga itu. Usahanya pun berbuah manis karena AC Milan berhasil menang 2-1 atas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Minggu (31/3/2024) dini hari WIB.

AC Milan

"Dengan begitu banyak peluang yang tercipta, itu berarti semuanya berjalan baik," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (31/3/2024).

AC Milan memang kesulitan dalam urusan mencetak gol pada babak pertama. Namun, tim itu berhasil memecahkan kebuntuan pada babak kedua.

Ruben Loftus-Cheek sukses membuka keunggulan AC Milan pada menit ke-47. Kemudian, Rafael Leao (53’) menggandakan keunggulan AC Milan.

Sementara itu, Fiorentina hanya bisa membalas satu gol. Gol itu dicetak oleh Alfred Duncan pada menit ke-50.

Halaman:
1 2
      
