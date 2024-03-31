Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Amankan 3 Poin Usai Menang 2-1

FIRENZE – AC Milan berhasil memetik kemenangan penting atas Fiorentina di pekan ke-30 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu (31/3/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Artemio Franchi, tim berjuluk Rossoneri itu menang dengan skor tipis 2-1 atas tim tuan rumah.

Dua gol Milan dipersembahkan oleh Ruben Loftus-Cheek (47’) dan Rafael Leao (53’). Sedangkan Fiorentina hanya bisa membalas lewat Alfred Duncan (50’).

Dengan kemenangan itu, Milan kini makin nyaman di posisi kedua dengan raihan 65 poin. Sementara Fiorentina di urutan ke-10 dengan perolehan 43 poin.

Jalannya Pertandingan

Milan tampil luar biasa kala bermain di kandang Fiorentina. Mereka benar-benar mendominasi, baik dari segi penguasaan bola hingga menciptakan peluang.

Namun, nyatanya butuh waktu 47 menit bagi Milan untuk mencetak gol pertamanya di laga tersebut. Adalah Loftus-Cheek yang sukses membuka gol Milan di kandang Fiorentina.

Hanya saja, gol tersebut langsung dibalas Alfred Duncan tiga menit berselang hingga membuat skor sama kuat kembali menjadi 1-1.