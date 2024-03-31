Manchester City vs Arsenal: Pep Guardiola Akui The Gunners Lebih Berpeluang Juarai Liga Inggris 2023-2024

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Joseph Guardiola, mengakui Arsenal lebih berpeluang untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, Man City yang berstatus sebagai juara bertahan akan lebih sulit.

Man City akan menghadapi Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada Minggu (31/3/2024) pukul 22.00 WIB di Etihad Stadium. Pertemuan ini bisa jadi bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara di akhir musim ini.

Sebab, The Gunners -julukan Arsenal- saat ini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan torehan 64 poin dari 28 laga. Mereka hanya unggul selisih gol dari Liverpool. Sementara Erling Haaland dan kolega membuntuti di peringkat ketiga dengan tertinggal satu poin saja.

Guardiola pun menilai Arsenal bakal lebih mudah mengklaim gelar juara Liga Inggris musim ini. Sebab, mereka mendapatkan manfaat dari ambisi untuk membuktikan diri setelah kali terakhir meraih titel tertinggi di tanah Britania Raya itu pada 2004 silam alias 20 tahun lalu.

“Untuk memperjuangkan satu gelar yang belum pernah Anda menangkan selama bertahun-tahun adalah 'wow, itu mudah'. Kami telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami masih di sini,” kata Guardiola dilansir dari Daily Mail, Minggu (31/3/2024).

Di sisi lain, entrenador asal Spanyol itu beranggapan bahwa tugas The Citizens -julukan Man City- untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini akan jauh lebih berat. Pasalnya, mereka memiliki beban untuk mempertahankan titel tersebut untuk keempat kalinya berturut-turut.