Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs Arsenal: Pep Guardiola Akui The Gunners Lebih Berpeluang Juarai Liga Inggris 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |16:04 WIB
Manchester City vs Arsenal: Pep Guardiola Akui <i>The Gunners</i> Lebih Berpeluang Juarai Liga Inggris 2023-2024
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Joseph Guardiola, mengakui Arsenal lebih berpeluang untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, Man City yang berstatus sebagai juara bertahan akan lebih sulit.

Man City akan menghadapi Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada Minggu (31/3/2024) pukul 22.00 WIB di Etihad Stadium. Pertemuan ini bisa jadi bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara di akhir musim ini.

Sebab, The Gunners -julukan Arsenal- saat ini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan torehan 64 poin dari 28 laga. Mereka hanya unggul selisih gol dari Liverpool. Sementara Erling Haaland dan kolega membuntuti di peringkat ketiga dengan tertinggal satu poin saja.

Guardiola pun menilai Arsenal bakal lebih mudah mengklaim gelar juara Liga Inggris musim ini. Sebab, mereka mendapatkan manfaat dari ambisi untuk membuktikan diri setelah kali terakhir meraih titel tertinggi di tanah Britania Raya itu pada 2004 silam alias 20 tahun lalu.

“Untuk memperjuangkan satu gelar yang belum pernah Anda menangkan selama bertahun-tahun adalah 'wow, itu mudah'. Kami telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami masih di sini,” kata Guardiola dilansir dari Daily Mail, Minggu (31/3/2024).

Di sisi lain, entrenador asal Spanyol itu beranggapan bahwa tugas The Citizens -julukan Man City- untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini akan jauh lebih berat. Pasalnya, mereka memiliki beban untuk mempertahankan titel tersebut untuk keempat kalinya berturut-turut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630467/indonesia-lolos-semifinal-bwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-jmd.webp
Indonesia Lolos Semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/federasi_gimnastik_indonesia.jpg
Indonesia Tolak Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025, NOC: Siap Terima Risiko!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement