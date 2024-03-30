Manchester City vs Arsenal: Pep Guardiola Konfirmasi John Stones dan Kyle Walker Absen!

Manchester City kehilangan dua pemain saat melawan Arsenal (Foto: Reuters/Lee Smith)

MANCHESTER - Manchester City akan menghadapi Arsenal di laga ke-29 Liga Inggris 2023-2024. Namun, Pep Guardiola memastikan Kyle Walker dan John Stones absen.

Laga Manchester City vs Arsenal akan berlangsung di Etihad Stadium, Minggu 31 Maret 2024 pukul 22.30 WIB. The Citizens bertekad untuk bisa mendapatkan kemenangan. Terlebih kedua tim sedang sama-sama mengincar gelar juara musim ini.

Saat ini, Man City sedang menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan 63 poin. Sedangkan, Arsenal berada di peringkat pertama, setelah mengumpulkan 64 angka.

Guardiola mengatakan kondisi cedera Ederson sudah membaik. Namun, Man City harus kehilangan Walker dan Stones saat bertemu dengan Arsenal.

"Cedera? Ederson jauh lebih baik, tetapi Kyle dan John absen," kata Guardiola dikutip dari Tribal Football, Sabtu (30/3/2024).