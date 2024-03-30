Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Main 73 Menit, Asnawi Mangkualam Gagal Bawa Port FC Kalahkan Lamphun Warriors

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:00 WIB
Main 73 Menit, Asnawi Mangkualam Gagal Bawa Port FC Kalahkan Lamphun Warriors
Asnawi Mangkualam bermain 73 menit bersama Port FC (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

LAMPHUN PAO - Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, gagal membawa Port FC meraih kemenangan usai imbang 2-2 dengan Lamphun Warriors di pertandingan ke-21 Liga Thailand 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Lamphun Province Stadium, Sabtu (30/3/2024) malam WIB.

Port FC bermain menyerang sejak menit awal babak pertama. Meski mendapatkan beberapa peluang, tetapi klub yang dibela Asnawi Mangkualam itu gagal memimpin hingga menit ke-25. Port FC pun sukses memecah kebuntuan pada menit ke-31, setelah Worachit Kanitsribampen mampu memaksimalkan umpan Kevin Deeromram.

Asnawi Mangkualam

Sementara pada menit ke-33, Port FC memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan. Sayangnya, lini pertahan Lamphun Warriors mampu menggagalkan serangan tersebut.

Pada menit ke-38, Lamphun Warriors melakukan serangan balik cepat tetapi Port FC mampu mematahkan serangan tersebut dan membuat skor masih belum berubah. Sementara menjelang akhir babak pertama, Port FC bermain lebih bertahan.

Port FC harus bermain lebih bertahan pada awal babak kedua, setelah Lamphun Warriors bermain menyerang sejak menit awal. Hasilnya, Akarapong Pumwisat sukses membawa Lamphun Warriors menyamakan keadaan pada menit ke-59.

Sementara pada menit ke-63, kiper Port FC, Somporn Yos tampil apik untuk menggagalkan peluang Lamphun Warriors. Port FC perlahan mampu keluar dari tekanan dan mencoba untuk membangun serangan.

Halaman:
1 2
      
