HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea vs Burnley, Mauricio Pochettino Ketar-ketir Hadapi Duel: Bakal Berjalan Sulit!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:57 WIB
Chelsea vs Burnley, Mauricio Pochettino Ketar-ketir Hadapi Duel: Bakal Berjalan Sulit!
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)




LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, ketar-ketir menatap duel Chelsea vs Burnley di pekan ke-30 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Pochettino merasa pertandingan mendatang akan terasa sulit bagi The Blues -julukan Chelsea.

Pochettino memprediksi pertandingan mendatang akan diwarnai intensitas tinggi. Pelatih berpaspor Argentina itu mengakui, laga melawan Burnley akan terasa sulit bagi Chelsea.

Chelsea

“Mereka adalah tim yang bermain dengan kebebasan, mereka banyak berlari, dan merupakan tim yang sangat mengandalkan fisik dengan pemain-pemain muda yang bagus,” kata Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu (30/3/2024).

“Itu akan selalu sulit. Bagi kami, kami perlu berada di tempat yang berbeda (di Liga Inggris) dan kami perlu menang dan tampil baik,” lanjutnya.

“Di Liga Inggris, Anda tidak akan pernah menemukan pertandingan yang mudah, dan Burnley adalah tim yang bagus, tim yang menarik untuk ditonton. Ini akan sulit,” jelas Pochettino.

Pochettino sendiri mengakui tidak mempunyai target tertentu untuk Chelsea pada akhir musim ini. Dia mengatakan, yang terpenting Enzo Fernandez dan kolega bisa memenangkan sebelas pertandingan sisa yang sudah menanti mereka.

“Kami tidak bisa merencanakan terlalu banyak tentang akhir musim. Kami perlu membuat rencana untuk memenangkan pertandingan berikutnya, itu selalu yang paling penting, dan kemudian kami fokus pada pertandingan berikutnya,” tutur Pochettino.

