5 Pemain Timnas Indonesia dengan Harga Pasaran Termahal Versi Transfermarkt, Nomor 1 Bersinar saat Garuda Permalukan Vietnam 3-0

ADA 5 pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt akan dibahas Okezone di artikel ini. Kelima pesepakbola tersebut setidaknya memiliki nilai di atas Rp5 miliar berkat penampilan apik mereka.

Penghuni lima besar harga pasaran termahal di Timnas Indonesia pun rata-rata bermain di luar negeri, khususnya di Eropa. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia dengan Harga Pasaran Termahal Versi Transfermarkt:

5. Nathan Tjoe-A-On (Rp6,08 Miliar)





Nathan merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang baru dinaturalisasi. Ia pun telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pemain yang kini sedang dipinjamkan Swansea City ke klub kasta tertinggi di Liga Belanda, SC Heerenveen itu lantas memiliki nilai pasar sebesar Rp6,08 miliar. Nathan yang masih berusia 22 tahun itu diketahui bermain sebagai fullback kiri.

4. Rizky Ridho (Rp6,95 Miliar)





Harga pasar Rizky Ridho kini mencapai Rp6,95 miliar. Tentu bisa dikatakan ia menjadi pemain lokal dengan harga pasar tertinggi di skuad Timnas Indonesia saat ini.

Sebab empat pemain dari penghuni lima pemain dengan harga pasaran termahal bermain di luar negeri. Tentu Persija Jakarta patut bangga karena bek muda andalan mereka kini bernilai tinggi.