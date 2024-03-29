Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Minta VFF Contoh Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia: Jika Tidak, Timnas Vietnam Makin Ketinggalan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:01 WIB
Media Vietnam Minta VFF Contoh Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia: Jika Tidak, Timnas Vietnam Makin Ketinggalan!
Timnas Indonesia menggila berkat proyek naturalisasi. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Bongda, meminta kepada Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) mencontoh proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Timnas Indonesia. Bongda menyebut, jika VFF tidak gencar melakukan proyek naturalisasi, Timnas Vietnam semakin ketinggalan dari tim-tim Asia Tenggara.

Timnas Vietnam muncul sebagai kekuatan utama sepakbola Asia Tenggara ketika ditangani Park Hang-seo pada 2017-2023. Dalam periode tersebut, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, semifinalis (2020) dan runner-up (2022).

Performa Timnas Vietnam pelan-pelan menurun. (Foto: PSSI)

(Performa Timnas Vietnam pelan-pelan menurun. (Foto: PSSI)

Selain itu, Timnas Vietnam juga mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia (2022). Namun, ketika Park Hang-seo mundur, dominasi Timnas Vietnam tergerus.

Di saat bersaman, dominasi tim-tim ASEAN lain mengalami perkembangan, salah satunya Timnas Indonesia. Berkat tambahan pemain naturalisasi, performa Timnas Indonesia meroket tajam.

Terbukti dalam tiga pertandingan terakhir kontra Vietnam, skuad Garuda selalu menang! Kemenangan terakhir Timnas Indonesia tercipta di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di markas Timnas Vietnam.

Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia menang 3-0! Gol-gol Timnas Indonesia pun berkat bantuan para pemain naturalisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175307/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-9zYU_large.jpg
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175298/timnas_indonesia_bisa_gagalkan_mimpi_arab_saudi_lolos_piala_dunia_2026_pssi-9zqh_large.jpg
Timnas Indonesia dan UEA, Momok Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175297/calvin_verdonk_berpotensi_absen_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_cverdonk-avkW_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Calvin Verdonk Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175254/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_piala_dunia_2026_oleh_pandit_arab_saudi_pssi-6jdz_large.jpg
Pandit Arab Saudi Jagokan Timnas Indonesia dan UEA Lolos Piala Dunia 2026: Qatar dan Arab Finis Kedua!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement