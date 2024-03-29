Media Vietnam Minta VFF Contoh Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia: Jika Tidak, Timnas Vietnam Makin Ketinggalan!

MEDIA Vietnam, Bongda, meminta kepada Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) mencontoh proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Timnas Indonesia. Bongda menyebut, jika VFF tidak gencar melakukan proyek naturalisasi, Timnas Vietnam semakin ketinggalan dari tim-tim Asia Tenggara.

Timnas Vietnam muncul sebagai kekuatan utama sepakbola Asia Tenggara ketika ditangani Park Hang-seo pada 2017-2023. Dalam periode tersebut, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, semifinalis (2020) dan runner-up (2022).

(Performa Timnas Vietnam pelan-pelan menurun. (Foto: PSSI)

Selain itu, Timnas Vietnam juga mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia (2022). Namun, ketika Park Hang-seo mundur, dominasi Timnas Vietnam tergerus.

Di saat bersaman, dominasi tim-tim ASEAN lain mengalami perkembangan, salah satunya Timnas Indonesia. Berkat tambahan pemain naturalisasi, performa Timnas Indonesia meroket tajam.

Terbukti dalam tiga pertandingan terakhir kontra Vietnam, skuad Garuda selalu menang! Kemenangan terakhir Timnas Indonesia tercipta di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di markas Timnas Vietnam.

Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia menang 3-0! Gol-gol Timnas Indonesia pun berkat bantuan para pemain naturalisasi.