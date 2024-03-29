Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Ditahan Imbang 0-0 oleh Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:28 WIB
Penyebab Persib Bandung Ditahan Imbang 0-0 oleh Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024
Persib Bandung vs Bhayangkara FC kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
PENYEBAB Persib Bandung ditahan imbang 0-0 oleh Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 diungkap Bojan Hodak. Dia menilai permasalahan di Persib hanya dari segi penyerangan.

Ya, Persib Bandung harus puas mendapat hasil imbang saat melawan Bhayangkara FC dengan skor 0-0. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Maret 2024.

Persib Bandung

Pelatih asal Kroasia ini menilai secara permainan, Persib bermain baik dari segi pertahanan. Terbukti, tidak ada peluang berbahaya yang dilakukan Bhayangkara FC hingga membuat gawang timnya mengalami clean sheet.

“Selama 90 menit, mungkin mereka hanya memiliki satu tendangan ke gawang. Saya rasa pada bagian ini berjalan sangat baik,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Selain itu, Bojan Hodak menilai para pemain gelandang Persib juga bermain tidak begitu buruk. Seperti halnya Adzikry, dia tampil baik di debutnya di Liga 1 2023-2024.

“Satu hal yang perlu ditingkatkan hanyalah dia harus meningkatkan kebugaran dalam bertanding untuk lebih baik lagi,” jelas Bojan Hodak.

Bojan Hodak memastikan permasalahan di Persib hanya dari segi penyerangan. Terbukti, tidak ada satu pun bola yang berhasil disarangkan, meski banyak peluang didapatkan.

