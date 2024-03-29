Kagum dengan Permainan Kobbie Mainoo, Jude Bellingham: Masa Depannya di Manchester United Bakal Cerah

LONDON – Penggawa Real Madrid, Jude Bellingham kagum dengan permainan rekan setimnya di Timnas Inggris, yakni Kobbie Mainoo. Menurut Bellingham, Mainoo merupakan pemain muda potensial yang dapat bersinar di Manchester United.

Pujian Bellingham kepada Mainoo diungkapkan saat Timnas Inggris menghadapi Belgia di laga uji coba di Stadion Wembley, Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB. Tampil di hadapan publik sendiri, sayangnya Inggris harus puas bermain imbang 2-2. Bahkan tim polesan Gareth Southgate itu nyaris menelan kekalahan.

Pasalnya, Inggris tertinggal 1-2 hingga memasuki menit ke-90. Namun pada akhirnya, Bellingham menjadi sosok penyelamat setelah menjebol gawang Belgia pada menit-menit akhir atau tepatnya 90+5.

Terlepas dari hasil itu, Southgate memberi kepercayaan kepada Mainoo untuk tampil starter. Bocah berusia 18 tahun itu main selama 74 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dengan digantikan James Maddison.

Soal performa Mainoo, Bellingham memberikan pujiannya. Bintang Real Madrid ini tidak bisa memungkiri kalau juniornya ini memang memiliki kualitas sehingga tak ayal jika kerap menjadi perbincangan. Dia pun meyakini Mainoo memiliki masa depan yang cerah, baik itu di Man United maupun bersama Inggris.

“Ya, dia main bagus pada laga ini ini, dia bagus,” kata Bellingham, dilansir dari Metro, Jumat (29/3/2024).