HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengakuan Kapten Timnas Vietnam Akui Kualitas Timnas Indonesia Makin Meroket dan Sulit Dikalahkan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:23 WIB
Pengakuan Kapten Timnas Vietnam Akui Kualitas Timnas Indonesia Makin Meroket dan Sulit Dikalahkan
Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dung saat mengawal pergerakan pemain Timnas Indonesia, Marselin Ferdinan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

KAPTEN Timnas Vietnam, Do Hung Dung, mengakui kualitas Timnas Indonesia makin meroket dan sulit dikalahkan. Komentar itu disampaikan Hung Dung usai The Golden Stars kalah telak 0-3 dari Skuad Garuda di My Dinh Stadium.

Ya, Timnas Vietnam menelan kekalahan untuk kedua kalinya dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, pasukan Philippe Troussier juga kalah 0-1 saat bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pemain Timnas Vietnam. Hung Dung bahkan mengatakan para pemain merasa sedih karena sudah berusaha keras sepanjang pertandingan.

"Seluruh tim sangat sedih. Kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha. Lawan kami semakin kuat, kami harus berusaha lebih keras lagi," ucap Hung Dung usai pertandingan.

Pada kesempatan yang sama, Hung Dung juga memberikan ucapan terimakasih untuk para fans Timnas Vietnam yang tetap memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan.

"Kami tahu bahwa setelah kekalahan sebelumnya, banyak fans yang mendapat kritik, meskipun demikian, semua orang tetap mencintai para pemain dan hari ini penonton datang ke stadion dalam jumlah besar," ujarnya lagi.

