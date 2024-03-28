Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Suporter Timnas Vietnam Rayakan Gol Timnas Indonesia dan Tangkap Adegan Ernando Ari Ngopi di Dekat Gawang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:38 WIB
Momen Suporter Timnas Vietnam Rayakan Gol Timnas Indonesia dan Tangkap Adegan Ernando Ari Ngopi di Dekat Gawang
Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari. (Foto: Instagram/nandoariiiss)
ADA kejadian menarik yang terjadi saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Momen menarik itu ketika suporter Vietnam ikut merayakan gol Timnas Indonesia sambil memperlihatkan momen kiper Garuda, Ernando Ari yang terlihat santai di dekat gawangnya.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja mempermalukan Vietnam tiga gol tanpa balas di matchday keempat Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Vietnam tampil buruk hingga akhirnya tumbang.

Tiga gol Timnas Indonesia lantas diciptakan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Bagi Timnas Indonesia, kemenangan itu tak hanya sekadar penting untuk menjaga posisi mereka di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F.

Tetapi kemenangan itu juga menjadi pemutus rekor buruk Garuda yang sudah 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam. Sehingga tak heran jika para pemain hingga suporter Timnas Indonesia sangat senang dengan kemenangan telak atas tim berjuluk Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.

Momen Ernando Ari nyantai di lapangan kala Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam

Menariknya, pendukung Vietnam pun juga ada yang ikut merayakan gol Timnas Indonesia. Seperti yang terlihat dalam video akun pendukung Vietnam, @chuyenbenletintuc, yang viral di media sosial Tiktok.

Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik itu, terlihat pendukung Vietnam merekam momen terciptanya gol ketiga Timnas Indonesia yang dicetak Ramadhan Sananta di pengujung laga. Terlihat di video Ernando Ari asyik duduk di dekat area gawangnya.

