HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Raih Poin Ranking FIFA Paling Banyak di FIFA Matchday Maret 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:04 WIB
Timnas Indonesia, 1 dari 5 negara yang raih poin ranking FIFA paling banyak pada FIFA Matchday Maret 2024. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 negara yang meraih poin ranking FIFA paling banyak pada FIFA Matchday Maret 2024 akan diulas Okezone. FIFA Matchday Maret 2024 berlangsung dari tanggal 21-26.

Hampir seluruh negara anggota FIFA melakoni pertandingan, entah itu Kualifikasi Piala Dunia ataupun laga bertajuk uji coba. Dari sekian negara yang ikut serta, negara mana yang meraih poin paling banyak di ranking FIFA pada periode ini?

Berikut 5 negara yang raih poin di ranking FIFA paling banyak pada FIFA Matchday Maret 2024:

5. Timnas Kirgistan (16,6 Poin)

Timnas Kirgistan

Timnas Kirgistan mendapatkan 16,6 poin di FIFA Matchday Maret 2024 efek hasil positif di matchday ketiga dan keempat Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berturut-turut, wakil Asia Tengah ini menang 2-0 dan 5-1 atas Taiwan.

Berkat tambahan poin, ranking FIFA Kirgistan pun meroket. Joel Kojo dan kawan-kawan naik lima posisi dari peringkat 104 ke 100 dunia.

4. Afghanistan (19,2 Poin)

Timnas Afghanistan

Afghanistan mendapatkan hasil manis di matchday ketiga dan keempat Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain 0-0 dengan India di kandang sendiri, Afghanistan menang 2-1 di kandang lawan atas lawan yang sama.

Raihan itu membuat Afghanistan mendapatkan tambahan 19,2 poin. Alhasil, negara yang masuk Federasi Sepakbola Asia Selatan (SAFF) itu bakal naik tujuh posisi di ranking FIFA April 2024, yakni dari peringkat 158 ke 151 dunia.

