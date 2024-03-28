Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut Irak di SUGBK, Shin Tae-yong Mau Timnas Indonesia Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |12:41 WIB
Sambut Irak di SUGBK, Shin Tae-yong Mau Timnas Indonesia Menang!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menargetkan timnya menang saat menyambut Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 6 Juni 2024 mendatang. Sebab jika menang, maka Timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, perjalanan Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih terus berlanjut di Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai mempermalukan Vietnam dalam dua pertemuan secara beruntun. Selanjutnya, pasukan Shin Tae-yong masih menyisakan dua laga, yakni Irak dan Filipina.

Kabar baiknya, dua laga tersisa Grup F itu akan dimainkan di markas Timnas Indonesia alias di SUGBK. Shin Tae-yong menyambut baik laga melawan Irak itu akan bermain di kandang.

Pasalnya, Timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan motivasi karena mendapatkan dukungan dari suporter. Hal itu dibutuhkan untuk menghadapi Irak yang secara di atas kertas lebih diunggulkan ketimbang Garuda.

Kendati demikian, skuad Garuda sedang dalam kepercayaan diri yang cukup bagus. Sebab, Timnas Indonesia baru saja menang 3-0 atas Vietnam dalam ajang yang sama di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 kemarin.

Timnas Indonesia vs Irak

"Memang sangat positif apalagi laga di kandang," kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (27/3/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan Timnas Indonesia akan menyiapkan diri agar dapat tampil maksimal dalam laga menyambut Irak nanti. Sebab dia ingin membawa Timnas Indonesia menaklukan Irak dan memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
