Rizky Ridho Nilai 2 Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam Modal Bagus untuk Hadapi Irak dan Filipina

Rizky Ridho menganggap dua kemenangan Timnas Indonesia menjadi modal berharga (Foto: Persija Jakarta)

HANOI - Rizky Ridho bersyukur Timnas Indonesia bisa kembali mendapatkan poin penuh atas Timnas Vietnam di laga keempat putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan dua kemenangan itu menjadi modal skuad Garuda untuk menghadapi dua lawan tersisa.

Indonesia membungkam Vietnam dengan skor 3-0 di My Dinh National Stadium, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8') menjadi pencetak gol kemenangan tim tamu.

Keberhasilan mengalahkan Vietnam secara beruntun membuat Timnas Indonesia berada di posisi kedua di klasemen sementara dengan tujuh poin. Selain itu, mereka mengakhiri penantian 20 tahun untuk kembali mendapatkan hasil positif di Hanoi.

Ridho bersyukur Timnas Indonesia bisa kembali mendapatkan poin penuh atas Vietnam. Menurutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong membutuhkan poin tersebut untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya.

“Alhamdulillah kami bisa kembali mendapatkan tiga poin melawan Vietnam. Ini merupakan poin yang penting bagi kami," kata Ridho dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (28/3/2024).