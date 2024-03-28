Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam Tumbang 2 Kali dari Timnas Indonesia, Pengamat Sepakbola Ungkap Kesalahan Fatal yang Dilakukan Philippe Troussier

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:50 WIB
Vietnam Tumbang 2 Kali dari Timnas Indonesia, Pengamat Sepakbola Ungkap Kesalahan Fatal yang Dilakukan Philippe Troussier
Philippe Troussier kini sudah resmi dipecat dari kursi pelatih Vietnam usai kalah 0-3 dari Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI - Pengamat sepakbola Vietnam, Doan Minh Xuong membeberkan kesalahan fatal Philippe Troussier yang membuat Tim Nasional (Timnas) Vietnam tumbang dua kali beruntun dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kesalahan itu terkait keputusan menurunkan pemain muda tanpa adanya pemain senior di lapangan.

Terbaru, Vietnam menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) kemarin malam. Adapun gol-gol yang bersarang ke gawang Filip Nguyen itu dicetak oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif yang diterima Vietnam dari Timnas Indonesia untuk kedua kalinya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, The Golden Stars sempat menelan kekalahan 0-1 dari Skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (27/3/2024).

Sementara Doan Minh Xuong mengatakan Philippe Troussier membuat kesalahan fatal dalam meregenerasi Vietnam. Menurutnya The Goldens Stars melakukan regenerasi tanpa memberikan peran dari para pemain senior.

Timnas Indonesia vs Vietnam

"Tidak ada yang keberatan dengan peremajaan. Peremajaan adalah hal yang baik, tetapi gaya peremajaan Pelatih Troussier benar-benar menghancurkan dan membangun yang baru, tanpa pemain senior," kata Doan Minh Xuong dikutip dari Bongda, Kamis (28/3/2024).

Doan Minh Xuong menilai Vietnam seharusnya mencontoh Thailand yang juga melakukan regenerasi pemain, setelah kedatangan Masatada Ishii. Menurutnya pelatih asal Jepang itu melakukan regenerasi tetapi tidak membangun tim dari awal dan memberikan tempat kepada para pemain senior.

Halaman:
1 2
      
