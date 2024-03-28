Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disinggung soal Doan Van Hau, Justin Hubner: Jangan Sebut Namanya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:35 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Instagram/justinhubner5)
HANOI – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner, tampaknya sudah muak dengan para penggawa Vietnam, terutama Doan Van Hau. Pasalnya bintang Timnas Vietnam itu pernah berkata bahwa para pemain naturalisasi seperti Hubner hanya sekelas pemain Asia Tenggara.

Perkataan Doan Van Hau itu ia ungkapkan sebelum Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Menyambut Garuda di kandang sendiri, Doan Van Hau awalnya sangat optimis Vietnam mampu memenangkan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

“Para pemain naturalisasi (Timnas Indonesia) hanya berada di level Asia Tenggara dan para pemain Vietnam mampu untuk melawan mereka,” ucap Doan Van Hau, dikutip dari media Vietnam, Soha VN, Kamis (28/3/2024).

Doan Van Hau sendiri sejatinya absen di laga Timnas Indonesia vs Vietnam tersebut. Hanya saja ia percaya diri rekan setimnya mampu mengatasi perlawanan Garuda.

Justin Hubner sindir perkataan Doan Van Hau

Akan tetapi, kenyataan justru berkata sebaliknya, Vietnam justru babak belur oleh Timnas Indonesia di hadapan pendukung mereka sendiri.

Timnas Indonesia tepatnya berhasil menang 3-0 atas Vietnam di Stadion My Dinh. Menariknya, dua dari tiga gol Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut diciptakan oleh dua pemain naturalisasi.

Halaman:
1 2
      
