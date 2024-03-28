Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Brutal Bek Timnas Indonesia Justin Hubner yang Lepaskan Tekel 2 Kaki ke Arah Pemain Timnas Vietnam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |03:05 WIB
Aksi Brutal Bek Timnas Indonesia Justin Hubner yang Lepaskan Tekel 2 Kaki ke Arah Pemain Timnas Vietnam
Justin Hubner melancarkan tekel brutal dua kaki ke arah pemain Timnas Vietnam (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

HANOI - Aksi brutal bek Timnas Indonesia Justin Hubner yang melepaskan tekel dua kaki ke arah pemain Timnas Vietnam mencuri perhatian. Sebab, bek Cerezo Osaka itu berhasil lolos dari kartu merah!

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Tiga gol Timnas Indonesia disumbangkan Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8'). Hasil positif itu menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi tujuh dari empat laga yang sudah dimainkan.

Dalam pertandingan itu, sempat ada momen di mana Hubner melancarkan tekel dua kaki ke arah pemain Timnas Vietnam Nguyen van Toan. Beruntung, hal tersebut terjadi di luar lapangan!

"Untung kaki nya masih aman yahh hampir ajaa ngga selamat. Kelakuan siapa lagi kalau bukan Justin Hubner," tulis akun TikTok @m.y_9899.

