HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Dipermalukan Timnas Indonesia, Mantan Asisten Park Hang-seo Sebut Prestasi Sirna dalam Sekejap

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:26 WIB
Timnas Vietnam Dipermalukan Timnas Indonesia, Mantan Asisten Park Hang-seo Sebut Prestasi Sirna dalam Sekejap
Prestasi Timnas Vietnam sirna begitu saja usai kalah beruntun lawan Timnas Indonesia (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI - Mantan asisten pelatih Timnas Vietnam, Bae Ji-won, sangat menyayangkan kekalahan dari Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kekalahan itu membuat segala prestasi yang telah diraih The Golden Star Warriors sirna begitu saja.

Ya, Vietnam harus menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Kekalahan ini sekaligus membuat mereka semakin terpuruk sejak ditangani oleh Philippe Troussier.

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Lain cerita kala Vietnam era Park Hang-seo yang begitu kuat dengan sukses meraih juara Piala AFF, medali emas SEA Games, hingga juara Piala AFF U-23. Terlebih, di masa pelatih asal Korea Selatan itu, mereka tak pernah terkalahkan melawan Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong.

Kekalahan Vietnam juga sekaligus membuat Timnas Indonesia berhasil mematahkan kutukan 20 tahun tidak pernah menang melawan tuan rumah di My Dinh. Terakhir kali, Skuad Garuda meraih kemenangan pada 11 Desember 2004 dalam ajang Piala Tiger yang saat ini menjadi Piala AFF.

Bae cukup kecewa melihat penurunan performa Vietnam saat ini. Eks asisten Park Hang-seo itu semakin kesal karena prestasi yang sudah diraih pada era bosnya seketika hancur begitu saja saat ditangani Troussier.

“Dari penampilan para pemain yang seperti pecundang dan ekspresi tak berdaya dari pelatih Troussier, saya merasa kecewa karena prestasi besar yang diraih tim Vietnam sirna dalam sekejap,” kata Bae, dilansir dari The Thao247, Kamis (28/3/2024).

Pria asal Korea Selatan itu pun sadar saat ini publik Negeri Paman Ho sangat kecewa. Namun demikian, ia yakin Vietnam segera bangkit dan kembali menjadi tim yang kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
