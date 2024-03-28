Jadwal Timnas Indonesia di 2 Laga Sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Misi Tembus Ranking 127 Dunia!

Berikut jadwal Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

JADWAL Timnas Indonesia di 2 laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Skuad Garuda tampil impresif di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah melalui empat pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong menempati posisi dua klasemen dengan tujuh angka. Timnas Indonesia terpaut lima poin dari Irak di puncak klasemen yang telah menyegel tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran Piala Asia 2027.

(Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Sementara dengan Vietnam di posisi tiga, Timnas Indonesia unggul empat angka, dan unggul enam poin dari Filipina di dasar klasemen. Melihat kondisi saat ini, Timnas Indonesia hanya butuh tambahan tiga poin dari dua laga sisa Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi menyegel tempat di babak ketiga.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina (11 Juni 2024). Meski cuma membutuhkan satu kemenangan saja, skuad Shin Tae-yong dijamin membidik kemenangan di dua laga sisa.

Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tak mau mengecewakan para pendukung yang bakal memadati stadion lainnya. Jika nantinya sanggup menyapu bersih dua laga sisa, Timnas Indonesia tak hanya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027, ranking FIFA skuad Garuda juga akan melonjak.

Berdasarkan perhitungan data saat ini versi football-ranking.com (masih bisa berubah), kemenangan atas Irak membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 19,3 poin. Sementara jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia meraup 13,16 poin.