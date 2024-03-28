Diminta Perkuat Timnas Indonesia, Gelandang NAC Breda Boris van Schuppen Buka Suara

DIMINTA memperkuat Timnas Indonesia oleh netizen Tanah Air, gelandang NAC Breda Boris van Schuppen buka suara. Ia mengatakan tak bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) karena tidak memiliki darah Indonesia di tubuhnya.

Di akun Instagram-nya, @borisvanschuppen, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meninggalkan pesan. Tiap kali Boris van Schuppen mengeluarkan unggahan, ada puluhan bahkan ratusan komentar dari netizen Tanah Air yang meminta gelandang serang 22 tahun itu memperkuat Timnas Indonesia.

Netizen Tanah Air menaruh harapan kepada Boris van Schuppen karena pemain yang satu ini bukanlah pesepakbola sembarangan. Meski musim ini baru bermain sekali main (efek cedera lutut), Boris van Schuppen merupakan gelandang andalan NAC Breda.

Ia bahkan sempat membuat kolaborasi apik dengan gelandang anyar Timnas Indonesia, Thom Haye, di lini sentral NAC Breda. Namun, pada akhirnya Boris van Schuppen membuat pencinta sepakbola Tanah Air patah hati setelah mengonfirmasi dirinya murni berdarah Belanda.

(Boris van Schuppen mengaku tidak memiliki darah Indonesia)

“Sebuah pesan untuk fans saya dari Indonesia. Saya minta maaf, saya asli orang Belanda dan takkan bisa memperkuat Timnas Indonesia,” tulis Boris van Schuppen di stories Instagram-nya, @Boris van Schuppen, Kamis (28/3/2024).

“Alasan saya mengeluarkan pernyataan ini karena saya menerima banyak pesan dari pengikut saya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Saya menyukai dukungan yang telah Anda berikan,” sambung pesepakbola kelahiran Breda, Belanda ini.