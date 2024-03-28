Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Dikalahkan Persebaya Surabaya, Widodo C Putro Akui Singo Edan Tertekan

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:04 WIB
Arema FC Dikalahkan Persebaya Surabaya, Widodo C Putro Akui Singo Edan Tertekan
Pelatih Arema FC, Widodo C Putro (Foto: Arema FC)
A
A
A

GIANYAR - Arema FC kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Liga 1 2023 - 2024. Widodo C Putro mengakui timya meraskan tekanan hingga kerap melakukan kesalahan di laga tersebut.

Satu gol dari Yan Victor dari proses set piece di menit 40 sudah cukup mengakhiri perlawanan Arema FC, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu malam (27/3/2024). Kemenangan itu sekaligus membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 10 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Kalau dilihat dari permainan kita juga tidak kalah, tapi memang hasil akhir skor kita kalah. Memang kekalahan itu menyakitkan, tapi saya bicara dengan pemain jangan putus asa, jangan patah semangat karena kita masih ada beberapa pertandingan," ucap Widodo Cahyono Putro sesuai pertandingan, pada Rabu malam (27/3/2024).

Pelatih asal Cilacap ini mengaku timnya kurang bermain lepas dan sedikit berhati-hati di babak pertama. Hal ini karena adanya tekanan harus menang, membuat tim kurang bisa mengembangkan permainan.

"Di awal pemain kurang lepas dan terlalu hati-hati dalam bermain. Ini mungkin wajar untuk pemain karena mungkin kita wajib menang," kata Widodo.

Sementara itu Greg Nwokolo pemain Arema FC mengakui ia dan rekan-rekannya terlalu berhati-hati dan tidak lepas dalam permainan di babak pertama. Hal ini justru memunculkan sejumlah kesalahan - kesalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/51/1629531/alfamidi-family-day-fun-walk-2025-jalan-sehat-sambil-peduli-lingkungan-vln.jpg
Alfamidi Family Day Fun Walk 2025: Jalan Sehat Sambil Peduli Lingkungan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement