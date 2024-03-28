Arema FC Dikalahkan Persebaya Surabaya, Widodo C Putro Akui Singo Edan Tertekan

GIANYAR - Arema FC kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Liga 1 2023 - 2024. Widodo C Putro mengakui timya meraskan tekanan hingga kerap melakukan kesalahan di laga tersebut.

Satu gol dari Yan Victor dari proses set piece di menit 40 sudah cukup mengakhiri perlawanan Arema FC, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu malam (27/3/2024). Kemenangan itu sekaligus membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 10 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Kalau dilihat dari permainan kita juga tidak kalah, tapi memang hasil akhir skor kita kalah. Memang kekalahan itu menyakitkan, tapi saya bicara dengan pemain jangan putus asa, jangan patah semangat karena kita masih ada beberapa pertandingan," ucap Widodo Cahyono Putro sesuai pertandingan, pada Rabu malam (27/3/2024).

Pelatih asal Cilacap ini mengaku timnya kurang bermain lepas dan sedikit berhati-hati di babak pertama. Hal ini karena adanya tekanan harus menang, membuat tim kurang bisa mengembangkan permainan.

"Di awal pemain kurang lepas dan terlalu hati-hati dalam bermain. Ini mungkin wajar untuk pemain karena mungkin kita wajib menang," kata Widodo.

Sementara itu Greg Nwokolo pemain Arema FC mengakui ia dan rekan-rekannya terlalu berhati-hati dan tidak lepas dalam permainan di babak pertama. Hal ini justru memunculkan sejumlah kesalahan - kesalahan.