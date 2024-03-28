Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Menang 1-0 atas Arema FC, Paul Munster Apresiasi Skuad Bajul Ijo

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:07 WIB
Persebaya Surabaya Menang 1-0 atas Arema FC, Paul Munster Apresiasi Skuad Bajul Ijo
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya menang tipis 1-0 atas Arema FC di Liga 1 2023-2024. Gol tunggal Yan Victor berhasil membawa skuad Bajul Ijo menang pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (27/3/2024).

Usai pertandingan, pelatih Paul Munster mengungkapkan, rasa bangganya dengan permainan timnya. Secara tim ia merasa puas, meski diakui pertandingan pada Rabu malam itu berjalan cukup sulit sebagaimana derby pada umumnya.

"Pertandingan yang sulit walaupun kita tahu Arema berada di bawah kita secara klasemen, tapi di Indonesia selalu pertandingan - pertandingannya sulit ditebak," kata Paul Munster, sesuai pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Munster juga menyinggung bagaimana pemainnya benar-benar menerapkan permainan secara terbaik baik taktik, strategi, fisik, teknik, hingga mentalitas. Hal ini membuat Bajul Ijo bisa menjaga kemenangan di tengah gempuran tim kebanggaan masyarakat Malang ini.

"Saya mengapresiasi kemampuan terbaik yang diberikan para pemain, kita melakukan persiapan yang sangat bagus untuk pertandingan ini. Ini sesuai dengan harapan saya kita mendapatkan tiga poin di pertandingan derby," ucapnya.

Sementara itu, penjaga gawang Andhika Ramdhani menyebut kemenangan ini merupakan bukti kerja keras para pemain, tim pelatih, dan staf, dalam mempersiapkan tim secara taktik dan mental. Dirinya pun mengapresiasi perjuangan seluruh elemen tim, kendati di penampilannya pada Rabu malam (27/3/2024) Cak Dik, sapaan akrabnya begitu bermain bagus dan menggagalkan sejumlah peluang.

Halaman:
1 2
      
