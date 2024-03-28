Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara FC di Zona Degradasi, Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Takkan Menang Mudah

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |04:02 WIB
Bhayangkara FC di Zona Degradasi, Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Takkan Menang Mudah
Nick Kuipers ragu Persib Bandung akan menang mudah melawan Bhayangkara FC (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, memastikan timnya tidak akan mudah mengalahkan Bhayangkara FC. Posisi tim tamu yang berada di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024 justru akan sedikit menguntungkan.

Menurutnya, laga melawan Bhayangkara FC ini mirip seperti menghadapi Persikabo 1973 di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Apalagi, The Guardians dihuni para pemain bagus.

Bhayangkara FC vs Dewa United FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

“Mereka memainkan sepak bola yang cukup bagus dan kami harus bersiap,” kata Kuipers dalam konferensi pers di Graha Persib Bandung, dikutip pada Kamis (29/3/2024).

Namun, bek asal Belanda itu mengakui tidak mudah menghadapi laga ke-30 Liga 1 2023-2024 ini. Bahkan, ia yakin Bhayangkara FC akan bermain dengan tanpa tekanan.

“Penting untuk bisa mendapatkan tiga poin dan memastikan kami terus berada pada posisi empat besar di akhir musim,” tutur bek berusia 31 tahun tersebut.

Tentu ini akan menjadi laga yang menarik bagi Persib. Terlebih, tuan rumah kehilangan banyak pemain dalam menghadapi Bhayangkara FC ini.

Halaman:
1 2
      
