Bhayangkara FC di Zona Degradasi, Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Takkan Menang Mudah

BANDUNG - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, memastikan timnya tidak akan mudah mengalahkan Bhayangkara FC. Posisi tim tamu yang berada di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024 justru akan sedikit menguntungkan.

Menurutnya, laga melawan Bhayangkara FC ini mirip seperti menghadapi Persikabo 1973 di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Apalagi, The Guardians dihuni para pemain bagus.

“Mereka memainkan sepak bola yang cukup bagus dan kami harus bersiap,” kata Kuipers dalam konferensi pers di Graha Persib Bandung, dikutip pada Kamis (29/3/2024).

Namun, bek asal Belanda itu mengakui tidak mudah menghadapi laga ke-30 Liga 1 2023-2024 ini. Bahkan, ia yakin Bhayangkara FC akan bermain dengan tanpa tekanan.

“Penting untuk bisa mendapatkan tiga poin dan memastikan kami terus berada pada posisi empat besar di akhir musim,” tutur bek berusia 31 tahun tersebut.

Tentu ini akan menjadi laga yang menarik bagi Persib. Terlebih, tuan rumah kehilangan banyak pemain dalam menghadapi Bhayangkara FC ini.