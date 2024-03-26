Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persib Bandung Soroti Nasib Bhayangkara FC di 5 Laga Tersisa Liga 1 2023-2024, Sebut Terancam Terdegradasi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:08 WIB
Pelatih Persib Bandung Soroti Nasib Bhayangkara FC di 5 Laga Tersisa Liga 1 2023-2024, Sebut Terancam Terdegradasi
Radja Nainggolan kala membela Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, soroti nasib Bhayangkara FC di lima laga tersisa Liga 1 2023-2024. Dia menyebut Bhayangkara FC kemungkinan besar akan terdegradasi dari Liga 1 musim depan.

Bojan Hodak menilai perjuangan Bhayangkara FC untuk lolos dari zona degradasi sangat berat. Dengan sisa lima laga, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- memiliki selisih 12 poin dengan Arema FC, PSS Sleman, dan Persita Tangerang yang berada di atasnya.

Bhayangkara FC

“Jika mereka (Bhayangkara FC) menang di sisa lima laga, tapi menurut saya Arema dan Persita juga akan bisa menang di satu atau dua laga,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Senin 25 Maret 2024.

Kondisi ini, lanjutnya, tidak baik bagi Persib Bandung. Apalagi Bhayangkara FC akan menjadi lawan selanjutnya. Pertandingan ke-30 Liga 1 2023-2024 ini dijadwalkan akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Maret 2024 pada pukul 20.30 WIB.

“Untuk menghadapi tim seperti ini, selalu jadi yang paling berbahaya. Itu karena mereka akan bermain nothing to lose, mereka tidak merasakan tekanan dan ini tentunya yang akan menyulitkan,” tutur Bojan Hodak.

