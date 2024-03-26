Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Ikut ke Vietnam Bersama Timnas Indonesia, Marc Klok Juga Menepi di 2 Laga Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:38 WIB
Tak Ikut ke Vietnam Bersama Timnas Indonesia, Marc Klok Juga Menepi di 2 Laga Persib Bandung
Marc Klok kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, tak ikut rombongan Timnas Indonesia terbang ke Vietnam untuk melakoni laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Absen membela Timnas Indonesia, Marc Klok juga menepi membela Persib Bandung di 2 laga.

Ya, Marc Klok diapstikan absen membela Maung Bandung di Liga 1 2023-2024 saat melawan Bhayangkara FC dan juga Persita Tangerang. Penyebabnya pun terungkap.

Marc Klok

Gelandang naturalisasi itu memutuskan fokus pada pemulihan cederanya. Sebab selama ini, Marc Klok mengalami rasa nyeri dibagian tendon achillesnya.

“Ya, saya absen melawan Bhayangkara FC dan saya fokus menjalani pemulihan. Dan juga saat melawan Persita absen karena saya masih harus pemulihan. Jadi, saya menargetkan kembali bermain pada laga melawan Persebaya,” ungkap Marc Klok, Senin 25 Maret 2024.

Sejauh ini, Marc Klok mengaku kondisi tendon achillesnya sudah mulai membaik. Dari hasil pemeriksaan, dia diharuskan beristirahat selama dua pekan sebelum kembali ke pertandingan.

“Saya sudah terus terusan bermain cukup lama dan ini membuat kaki saya digunakan secara berlebihan. Jadi, ini harus diistirahatkan, dengan sedikit melakukan latihan pemulihan. Baru setelah itu saya kembali,” tutur Marc Klok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663243/diperkuat-megawati-hangestri-jakarta-pertamina-enduro-bidik-gelar-proliga-2026-bft.webp
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Bidik Gelar Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/bek_persib_bandung_alfeandra_dewangga_kanan.jpg
Kehilangan Poin di Kediri, Persib Cari Kebangkitan Lawan Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement