Tak Ikut ke Vietnam Bersama Timnas Indonesia, Marc Klok Juga Menepi di 2 Laga Persib Bandung

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, tak ikut rombongan Timnas Indonesia terbang ke Vietnam untuk melakoni laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Absen membela Timnas Indonesia, Marc Klok juga menepi membela Persib Bandung di 2 laga.

Ya, Marc Klok diapstikan absen membela Maung Bandung di Liga 1 2023-2024 saat melawan Bhayangkara FC dan juga Persita Tangerang. Penyebabnya pun terungkap.

Gelandang naturalisasi itu memutuskan fokus pada pemulihan cederanya. Sebab selama ini, Marc Klok mengalami rasa nyeri dibagian tendon achillesnya.

“Ya, saya absen melawan Bhayangkara FC dan saya fokus menjalani pemulihan. Dan juga saat melawan Persita absen karena saya masih harus pemulihan. Jadi, saya menargetkan kembali bermain pada laga melawan Persebaya,” ungkap Marc Klok, Senin 25 Maret 2024.

Sejauh ini, Marc Klok mengaku kondisi tendon achillesnya sudah mulai membaik. Dari hasil pemeriksaan, dia diharuskan beristirahat selama dua pekan sebelum kembali ke pertandingan.

“Saya sudah terus terusan bermain cukup lama dan ini membuat kaki saya digunakan secara berlebihan. Jadi, ini harus diistirahatkan, dengan sedikit melakukan latihan pemulihan. Baru setelah itu saya kembali,” tutur Marc Klok.