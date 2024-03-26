Breaking News: Syahrul Trisna Terbang ke Vietnam Pagi Ini untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi

KIPER Persikabo 1973, Syahrul Trisna, terbang ke Vietnam pagi ini untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Vietnam pada Selasa, (26/3/2024) pukul 19.00 WIB. Kabar itu dikonfirmasi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, saat dihubungi Okezone.com.

“Iya mas,” singkat Nova Arianto kepada Okezone.com, saat dikonfirmasi dipanggilnya Syahrul Trisna untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini.

(Syahrul Trisna dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Awalnya untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam yang digelar pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil tiga penjaga gawang. Mereka ialah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Muhammad Adi Satryo.

Namun, Nadeo Argawinata mengalami cedera beberapa jam sebelum laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Sementara itu, Muhammad Riyandi dikabarkan mengalami demam di hari yang sama.

Alhasil, Muhammad Adi Satryo dimainkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Beruntung, kiper PSIS Semarang itu tidak mendapat tekanan berarti sehingga Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam.

Sebagai pengganti Nadeo yang cedera, Shin Tae-yong langsung memanggil Ernando Ari yang baru pulih dari cedera bahu. Kiper Persebaya Surabaya itu sudah berangkat ke Hanoi pada Sabtu, 23 Maret 2024 siang WIB.