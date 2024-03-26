Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Syahrul Trisna Terbang ke Vietnam Pagi Ini untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:15 WIB
Breaking News: Syahrul Trisna Terbang ke Vietnam Pagi Ini untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi
Syahrul Trisna (kanan) dipanggil untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@syahrulfadil26)
A
A
A

KIPER Persikabo 1973, Syahrul Trisna, terbang ke Vietnam pagi ini untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Vietnam pada Selasa, (26/3/2024) pukul 19.00 WIB. Kabar itu dikonfirmasi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, saat dihubungi Okezone.com.

“Iya mas,” singkat Nova Arianto kepada Okezone.com, saat dikonfirmasi dipanggilnya Syahrul Trisna untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini.

Syahrul Trisna dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Syahrul Trisna dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Awalnya untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam yang digelar pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil tiga penjaga gawang. Mereka ialah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Muhammad Adi Satryo.

Namun, Nadeo Argawinata mengalami cedera beberapa jam sebelum laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Sementara itu, Muhammad Riyandi dikabarkan mengalami demam di hari yang sama.

Alhasil, Muhammad Adi Satryo dimainkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Beruntung, kiper PSIS Semarang itu tidak mendapat tekanan berarti sehingga Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam.

Sebagai pengganti Nadeo yang cedera, Shin Tae-yong langsung memanggil Ernando Ari yang baru pulih dari cedera bahu. Kiper Persebaya Surabaya itu sudah berangkat ke Hanoi pada Sabtu, 23 Maret 2024 siang WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193749/john_herdman_berpotensi_bawa_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifa-9ROt_large.jpg
John Herdman Bahagia, Temukan Pemain Termahal yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193747/timnas_indonesia_ditargetkan_naik_ke_peringkat_110_dunia_di_akhir_2026_aldi_chandra_okezone-TF8w_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: John Herdman Bikin Skuad Garuda Melesat ke Peringkat 110 Dunia di Akhir 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193667/timnas_indonesia_dalam_dua_tahun_terakhir_didukung_apparel_erspo_sadadd-jawU_large.jpg
Erspo Naikkan Tawaran 3 Kali Lipat agar Tetap Jadi Apparel Timnas Indonesia, Dipilih PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193655/john_herdman_diharapkan_sukses_bersama_timnas_indonesia_fifacom-tTnQ_large.jpg
Harapan Mantan Pemain Espanyol soal John Herdman Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663189/tendangan-kungfu-coreng-liga-4-jatim-pemain-perseta-tulungagung-dibawa-ke-rs-gzp.webp
Tendangan Kungfu Coreng Liga 4 Jatim, Pemain Perseta Tulungagung Dibawa ke RS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia.jpg
Timnas Futsal Indonesia Pasang Target Tinggi di Piala Asia 2026, Tak Mau Terlena Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement