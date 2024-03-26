Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan disiarkan di My Dinh National Stadium pada Selasa (26/3/2024) mulai pukul 19.00 WIB itu bisa disaksikan di Vision+.

Bekal positif dimiliki Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, pasukan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Timnas Vietnam dalam pertemuan sebelumnya yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol semata wayang skuad Garuda sendiri tercipta lewat aksi Egy Maulana Vikri yang memanfaatkan umpan ciamik dari bola lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Tentu saja, Arhan cs siap melanjutkan raihan manis itu ke markas Vietnam. Apalagi, jika berhasil menang, mereka akan memperlebar kans untuk lolos ke babak berikutnya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini.

Kini, Timnas Indonesia sendiri diketahui menduduki posisi kedua pada klasemen sementara Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 4 poin. Timnas Indonesia sukses mendepak Vietnam dari posisi itu usai menang 1-0, karena kini unggul 1 poin.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong pun punya amunisi baru. Di antaranya, ada dua pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia, yakni Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Ragnar sendiri mengaku sudah tak sabar menantikan momen debut bersama Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Dia memastikan jika mendapat jam bermain melawan Vietnam di Hanoi, itu dipastikan akan jadi kenangan manis untuknya.