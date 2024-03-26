Ingin Balas Dendam ke Timnas Indonesia, Bomber Timnas Vietnam Siap Tampil Habis-habisan di Stadion My Dinh

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

HANOI – Bomber Timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh, bertekad kuat membalas kekalahan dari Timnas Indonesia dalam duel fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion My Dinh, Hanoi Selasa (26/3/2024) malam WIB. Karena itu, dia memastikan siap tampil habis-habisan di laga tersebut.

Nguyen Tien Linh mengatakan akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Sebab, dia ingin membawa Vietnam mengamankan tiga poin dalam laga kandang itu.

"Saya berharap jika saya bermain, saya akan mencetak gol dan membantu tim untuk menang," kata Nguyen Tien Linh dalam konferensi pers, Senin 25 Maret 2024.

Nguyen Tien Linh mengakui Timans Vietnam bermain kurang maksimal dalam pertemuan pertama melawan Timnas Indonesia. Tetapi, dia memastikan Vietnam sudah berbenah diri demi tampil lebih baik.

"Pertandingan terakhir memiliki banyak alasan obyektif yang menyebabkan pertandingan tidak terlalu bagus. Seluruh tim sekarang memahami pentingnya pertandingan besok," ucap bomber Timnas Vietnam itu.