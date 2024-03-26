Pemain Timnas Indonesia Ada yang Masih Lemas dan Pusing, Sumardji Ungkap Kondisi Skuad Garuda Jelang Lawan Vietnam Malam Ini

KONDISI terkini para pemain Timnas Indonesia dibeberkan Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji. Dia mengatakan masih ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang belum benar-benar pulih karena masih merasa lemas dan pusing jelang melawan Timnas Vietnam di Hanoi malam ini.

Ya, Timnas Indonesia akan kembali bertemu dengan Vietnam di laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda sedang dalam motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Sebab, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024.

Tetapi, Sumardji memberikan kabar kurang baik mengenai kondisi para pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, ia mengungkapkan ada beberapa pemain yang masih lemas dan pusing.

“Saya baru saja telefonan. Kondisi pemain masih belum stabil menurut dokter tim yang standby monitor perkembangan anak-anak jam per jam. Kondisi mereka masih lemas dan pusing,” ujar Sumardji dalam keterangannya, Senin 25 Maret 2024.