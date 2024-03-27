Jalan Panjang Timnas Indonesia untuk Lolos Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Sanggup Cetak Sejarah?

Timnas Indonesia harus menempuh jalan panjang untuk menembus Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)

JALAN panjang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 akan dibahas Okezone. Sanggupkan Shin Tae-yong mencetak sejarah?

Rute yang berliku dan panjang harus dilalui Timnas Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Beruntungnya, slot Benua Asia untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, itu bertambah menjadi 8,5.

Karena peringkat FIFA yang sangat rendah, Timnas Indonesia harus melalui putaran pertama dengan menghadapi Timnas Kamboja pada Oktober 2023. Skuad Garuda sanggup menang telak 12-0 secara agregat dalam babak tersebut.

Kemudian, Indonesia masuk ke Grup D pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih harus menghadapi Timnas Irak, Timnas Filipina, dan Timnas Vietnam. Hanya dua negara teratas di setiap grup yang akan lolos ke putaran ketiga.

Di putaran ketiga nanti, sebanyak 18 tim akan dibagi ke dalam tiga grup masing-masing berisi enam kesebelasan. Andai Indonesia lolos hingga babak ini, maka kemungkinan bertemu tim-tim papan atas Asia seperti Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan cukup tinggi.

Dua kesebelasan teratas dari tiga grup di putaran ketiga akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, enam tim penghuni posisi tiga dan empat di setiap grup, akan lanjut ke putaran keempat.