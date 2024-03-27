Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Vietnam Ini Diduga Idolai Bek Timnas Indonesia Justin Hubner

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |21:49 WIB
Pemain Timnas Vietnam Ini Diduga Idolai Bek Timnas Indonesia Justin Hubner
Pemain Timnas Vietnam diduga mengidolai Justin Hubner (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PEMAIN Timnas Vietnam ini diduga idolai bek Timnas Indonesia Justin Hubner. Pasalnya, ia tertangkap kamera tengah bertukar kostum dan bersalaman usai pertandingan.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada laga matchday empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Tiga gol Timnas Indonesia disumbangkan Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), dan Ramadhan Sananta (90+8'). Hasil positif itu menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi tujuh dari empat laga yang sudah dimainkan.

Itu sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas Vietnam. Padahal, Indonesia tak pernah menang atas The Golden Star Warriors dalam ajang apa pun pada kurun 2017-2022!

Duel kedua negara sejatinya selalu berlangsung panas, baik di dalam mau pun luar lapangan. Saat pertandingan, pemain dari kedua kesebelasan tak segan berduel fisik hingga benturan keras terjadi.

Sementara itu, di luar lapangan, narasi dipanas-panaskan oleh media kedua negara. Walau begitu, sportivitas tetap dijunjung tinggi terutama ketika pertandingan sudah selesai.

Halaman:
1 2
      
