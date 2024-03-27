Eks Asisten Park Hang-seo Kritik Tajam Vietnam Usai Dibantai Timnas Indonesia 3-0: Penampilan yang Mengecewakan!

HANOI – Eks asisten pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, yakni Bae Ji-won, kritik tajam penampilan Timnas Vietnam usai dibantai Timnas Indonesia 3-0 di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut performa Vietnam pada laga tersebut sangat mengecewakan.

Vietnam menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam. Adapun gol-gol yang bersarang ke gawang Filip Nguyen itu dicetak oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Menanggapi hasil itu, Bae Ji-won menilai seharusnya Vietnam memiliki keuntungan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Alih-alih balas dendam setelah kalah di pertemuan pertama, tim polesan Philippe Troussier itu justru tak bisa memberikan perlawanan yang berarti dan menelan kekalahan yang lebih memalukan.

“Pada laga melawan Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Vietnam terpuruk karena kalah telak 0-3. Meski unggul di kandang sendiri, Timnas Vietnam masih tak berdaya,” kata Bae Ji-won, dilansir dari The Thao247, Rabu (27/3/2024).

“Seperti laga tandang melawan Indonesia, tim Vietnam juga tak menjalani laga kuat lainnya. Secara keseluruhan, tim Vietnam menunjukkan penampilan yang mengecewakan dan tidak berdaya,” sambungnya.

Bae Ji-won menyoroti lini pertahanan dan serang Vietnam. Menurutnya, para pemain Vietnam terlalu tergesa-gesa dalam melancarkan serangannya dan tidak siap untuk menahan serangan balik yang dilancarkan Skuad Garuda. Bae Ji-won juga menilai Timnas Indonesia jauh lebih siap ketimbang The Golden Star Warriors pada laga tersebut.

“Organisasi pertahanan dan serangan Timnas Vietnam kurang baik dibandingkan laga tandang di leg pertama dan tidak menunjukkan ancaman,” jelas Bae Ji-won.