Ragnar Oratmangoen Usai Ukir Debut Manis Bawa Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0: Kami Berkembang dan Menjadi Lebih Baik!

HANOI – Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, puas bisa membantu timnya mengalahkan Timnas Vietnam dalam laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut kemenangan dalam laga itu menunjukkan bahwa Timans Indonesia makin berkembang dan menjadi lebih baik.

Ragnar Oratmangoen melihat semua pemain telah melakukan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas Indonesia bisa mendapat hasil positif.

"Saya sangat senang ya, tentu saja bagaimana saya tak senang. Saya pikir, kami melakukan pekerjaan yang hebat sebagai tim," kata Ragnar Oratmangoen dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu (27/3/2024).

"Permainan yang sulit, lawan yang menyulitkan. Tapi kami menunjukkan karakter kami. Kami tunjukkan bahwa kami bekerja sama, kami tunjukkan bahwa kami lebih baik," ujarnya.

"Di luar dugaan banyak orang, dan saya pikir mulai sekarang kami hanya bisa berkembang dan kami hanya bisa menjadi lebih baik. Jadi, saya pikir itu permainan yang bagus untuk kami," lanjutnya.