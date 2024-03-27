Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Usai Ukir Debut Manis Bawa Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0: Kami Berkembang dan Menjadi Lebih Baik!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:32 WIB
Ragnar Oratmangoen Usai Ukir Debut Manis Bawa Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0: Kami Berkembang dan Menjadi Lebih Baik!
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, puas bisa membantu timnya mengalahkan Timnas Vietnam dalam laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut kemenangan dalam laga itu menunjukkan bahwa Timans Indonesia makin berkembang dan menjadi lebih baik.

Ragnar Oratmangoen melihat semua pemain telah melakukan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas Indonesia bisa mendapat hasil positif.

Ragnar Oratmangoen

"Saya sangat senang ya, tentu saja bagaimana saya tak senang. Saya pikir, kami melakukan pekerjaan yang hebat sebagai tim," kata Ragnar Oratmangoen dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu (27/3/2024).

"Permainan yang sulit, lawan yang menyulitkan. Tapi kami menunjukkan karakter kami. Kami tunjukkan bahwa kami bekerja sama, kami tunjukkan bahwa kami lebih baik," ujarnya.

"Di luar dugaan banyak orang, dan saya pikir mulai sekarang kami hanya bisa berkembang dan kami hanya bisa menjadi lebih baik. Jadi, saya pikir itu permainan yang bagus untuk kami," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174820/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_keempat_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_live_di_rcti-Rwxe_large.jpg
Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sabet 3 Poin, Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174809/patrick_kluivert_belum_pernah_memenangkan_trofi_sebagai_pelatih_kepala_pssi-kSFM_large.jpg
Patrick Kluivert Satu-satunya Pelatih di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Tak Punya Gelar sebagai Juru Taktik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174795/skuad_timnas_indonesia_saat_menang_6_0_atas_brunei_di_leg_1_babak_pertama_kualifikasi_piala_dunia_2026_timnasindonesia-ioV1_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Peserta Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174784/ole_romeny_dan_ramadhan_sananta-Vrcp_large.jpg
Adu Gaji Striker Timnas Indonesia Ole Romeny dengan Ramadhan Sananta, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628913/wade-ormsby-menangi-edisi-perdana-jakarta-international-championship-val.webp
Wade Ormsby Menangi Edisi Perdana Jakarta International Championship
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Gattuso Lakukan Dua Perubahan Besar dalam Skuad Timnas Italia jelang Lawan Estonia dan Israel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement