Momen Pemain Bintang Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai Menangis di Bangku Cadangan Usai Dipermalukan Timnas Indonesia 3-0

MOMEN pemain bintang Timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, menangis di bangku cadangan usai dipermalukan Timnas Indonesia 3-0 mencuri perhatian. Hal itu terjadi usai kedua tim saling berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, pil pahit harus ditelan Vietnam kala menjamu Timnas Indonesia di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Dalam laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, Vietnam kena bantai 0-3.

Pesta gol Timnas Indonesia dimulai lewat aksi Jay Idzes di menit kesembilan. Lalu, Ragnar Oratmangoen berhasil menggandakan keunggulan skuad Garuda pada menit ke-23.

Di babak kedua, Ramadhan Sananta melengkapi kemenangan Timnas Indonesia. Kemenangan 3-0 ini membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semakin terbuka lebar.

Sementara Vietnam, mereka makin terpuruk saja di klasemen sementara Grup F. Kini, Timnas Vietnam sendiri menduduki peringkat ketiga di klasemen Grup F dengan 3 poin, terpaut 4 angka dengan Timnas Indonesia yang ada di urutan kedua.