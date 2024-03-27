Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Pemain Bintang Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai Menangis di Bangku Cadangan Usai Dipermalukan Timnas Indonesia 3-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:13 WIB
Momen Pemain Bintang Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai Menangis di Bangku Cadangan Usai Dipermalukan Timnas Indonesia 3-0
Nguyen Quang Hai kala membela Timnas Vietnam. (Foto: Tiktok/@alien)
A
A
A

MOMEN pemain bintang Timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, menangis di bangku cadangan usai dipermalukan Timnas Indonesia 3-0 mencuri perhatian. Hal itu terjadi usai kedua tim saling berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, pil pahit harus ditelan Vietnam kala menjamu Timnas Indonesia di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Dalam laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, Vietnam kena bantai 0-3.

Nguyen Quang Hai. Foto: Tiktok/@alien

Pesta gol Timnas Indonesia dimulai lewat aksi Jay Idzes di menit kesembilan. Lalu, Ragnar Oratmangoen berhasil menggandakan keunggulan skuad Garuda pada menit ke-23.

Di babak kedua, Ramadhan Sananta melengkapi kemenangan Timnas Indonesia. Kemenangan 3-0 ini membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semakin terbuka lebar.

Sementara Vietnam, mereka makin terpuruk saja di klasemen sementara Grup F. Kini, Timnas Vietnam sendiri menduduki peringkat ketiga di klasemen Grup F dengan 3 poin, terpaut 4 angka dengan Timnas Indonesia yang ada di urutan kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174780/maarten_paes-bCGQ_large.jpg
Jelang Arab Saudi dan Irak, Maarten Paes Janji Habis-habisan Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174769/maarten_paes-gHEV_large.jpg
Maarten Paes Ingatkan Timnas Indonesia Tetap Tenang Hadapi Laga Terbesar dalam Sejarah Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174762/timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_live_di_gtv-j7ui_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174745/ole_romeny-FNtY_large.jpg
Kisah Ole Romeny, Kerja Keras hingga Diet Nol Gula demi Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628941/raih-emas-di-china-timnas-esports-indonesia-lanjutkan-tren-juara-menuju-sea-games-2025-eeg.webp
Raih Emas di China, Timnas Esports Indonesia Lanjutkan Tren Juara Menuju SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez_marco_bezzecchi_kecelakaan.jpg
Joan Mir Bongkar Bahaya Gravel Mandalika! Jadi Saksi Kecelakaan Marquez dan Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement