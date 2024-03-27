Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jay Idzes Sukses Pecahkan Kutukan 7 Tahun Tanpa Gol Timnas Indonesia di Kandang Timnas Vietnam

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |13:57 WIB
Kisah Jay Idzes Sukses Pecahkan Kutukan 7 Tahun Tanpa Gol Timnas Indonesia di Kandang Timnas Vietnam
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Jay Idzes sukses pecahkan kutukan 7 tahun tanpa gol Timnas Indonesia di kandang Timnas Vietnam. Hal itu terjadi kala kedua tim berhadapan dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes

Dalam laga itu, Jay Idzes kembali dimainkan penuh oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia pun tampil begitu ciamik di sepanjang laga.

Bukan hanya solid menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia, Jay Idzes juga sukses mencetak gol dalam laga itu. Gol itu dicetaknya pada menit kesembilan usai memanfaatkan umpan ciamik dari Thom Haye.

Bola sundulannya tak bisa dibendung kiper Timnas Vietnam hingga berbuah gol. Gol itu pun membawa Timnas Indonesia membuka keunggulan cepat atas tuan rumah Vietnam.

Tak hanya itu, gol Jay Idzes juga membuat Timans Indonesia pecahkan kutukan 7 tahun tanpa gol di kandang Timnas Vietnam. Dilansir dari laman 11v11, Timnas Indonesia terakhir kali mencetak gol di kandang Timnas Vietnam pada 7 Desember 2016.

Kala itu, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Vietnam dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF. Laga sendiri berlangsung ketat hingga berakhir dengan skor imbang 2-2.

Setelah itu, Timnas Indonesia tak kunjung bisa mencetak gol kala berlaga di markas Timnas Vietnam. Dalam dua kali pertemuan sebelumnya, skuad Garuda harus menelan kekalahan tanpa bisa membalas satu pun gol.

Pertama, Timnas Indonesia kalah 0-4 di kandang Vietnam pada geladan Piala AFF 2019. Kemudian, Timnas Indonesia tumbang 0-2 di Piala AFF 2022.

Halaman:
1 2
      
