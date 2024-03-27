Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Telak 0-3, Kapten Timnas Vietnam Akui Timnas Indonesia Makin Kuat

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:28 WIB
Kalah Telak 0-3, Kapten Timnas Vietnam Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
Do Hung Dung saat mengawal Marselino Ferdinan (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dung kecewa usai timnya kalah telak 0-3 dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Do Hung Dung juga mengakui Timnas Indonesia yang semakin kuat.

Vietnam dipermalukan Timnas Indonesia 0-3 di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol tanpa balas untuk Timnas Indonesia dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Ini merupakan kekalahan kedua bagi Vietnam setelah dikalahkan Timnas Indonesia (0-1) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Kamis (21/3/2024) lalu. Dua kekalahan ini membuat pelatih Philippe Troussier dipecat dari Timnas Vietnam.

Usai pertandingan, Do Hung Dung mengatakan semua pemain The Golden Star tidak bisa menahan rasa kecewa. Sebab menurutnya, hasil minor ini didapat setelah Timnas Vietnam memberikan segalanya untuk menang. Akan tetapi, pemain Ha Noi FC itu sadar Timnas Indonesia semakin sulit dikalahkan.

“Seluruh tim sangat sedih. Kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha. Lawan kami semakin kuat, kami harus berusaha lebih keras lagi,” kata Do Hung Dung dilansir dari Soha VN, Rabu (27/3/2024).

Terlepas dari itu, Hung Dung berterima kasih atas dukungan para penggemar kepada Timnas Vietnam. Mewakili timnya, pemain berusia 30 tahun itu meminta maaf kepada suporter atas dua kekalahan menyakitkan dari Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663419/timnas-futsal-indonesia-lapar-prestasi-ingin-berjaya-di-piala-asia-futsal-2026-gjw.webp
Timnas Futsal Indonesia Lapar Prestasi, Ingin Berjaya di Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie.jpg
Jadwal Malaysia Open 2026 Hari Ini: 8 Wakil Indonesia Beraksi, Jonatan Christie Vs Wakil Taiwan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement