Kalah Telak 0-3, Kapten Timnas Vietnam Akui Timnas Indonesia Makin Kuat

HANOI – Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dung kecewa usai timnya kalah telak 0-3 dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Do Hung Dung juga mengakui Timnas Indonesia yang semakin kuat.

Vietnam dipermalukan Timnas Indonesia 0-3 di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol tanpa balas untuk Timnas Indonesia dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Ini merupakan kekalahan kedua bagi Vietnam setelah dikalahkan Timnas Indonesia (0-1) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Kamis (21/3/2024) lalu. Dua kekalahan ini membuat pelatih Philippe Troussier dipecat dari Timnas Vietnam.

Usai pertandingan, Do Hung Dung mengatakan semua pemain The Golden Star tidak bisa menahan rasa kecewa. Sebab menurutnya, hasil minor ini didapat setelah Timnas Vietnam memberikan segalanya untuk menang. Akan tetapi, pemain Ha Noi FC itu sadar Timnas Indonesia semakin sulit dikalahkan.

“Seluruh tim sangat sedih. Kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha. Lawan kami semakin kuat, kami harus berusaha lebih keras lagi,” kata Do Hung Dung dilansir dari Soha VN, Rabu (27/3/2024).

Terlepas dari itu, Hung Dung berterima kasih atas dukungan para penggemar kepada Timnas Vietnam. Mewakili timnya, pemain berusia 30 tahun itu meminta maaf kepada suporter atas dua kekalahan menyakitkan dari Timnas Indonesia.