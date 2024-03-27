Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kritik Philippe Troussier untuk Timnas Vietnam Usai Kalah 0-3 dari Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |07:58 WIB
Kritik Philippe Troussier untuk Timnas Vietnam Usai Kalah 0-3 dari Timnas Indonesia
Philippe Troussier menilai Timnas Vietnam bermain kurang efektif saat menghadapi Timnas Indonesia (Foto: VFF)
HANOI – Philippe Troussier memberikan kritik atas penampilam Timnas Vietnam usai kalah telak 0-3 dari Timnas Indonesia. Sang pelatih mengatakan timnya sangat kurang efektif di laga tersebut.

The Golden Stars dipermalukan Timnas Indonesia 0-3 di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol tanpa balas untuk Timnas Indonesia dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Ini merupakan kekalahan kedua bagi Vietnam setelah dikalahkan Timnas Indonesia (0-1) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) lalu. Tak lama setelah hasil buruk dalam dua laga melawan Indonesia, Philippe Troussier dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF).

Namun sebelum dipecat, Troussier sempat memberikan komentar pasca pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pelatih berpaspor Prancis itu mengatakan Vietnam gagal menampilkan permainan efektif sehingga kalah dari Skuad Garuda.

“Saya menilai, kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, dengan lebih dari 10 tembakan. Namun, Vietnam kurang akurat,” kata Troussier dilansir dari Soha VN, Rabu (27/3/2024).

“Serangan tim Vietnam berusaha bermain maksimal hingga menit terakhir, mengikuti gaya bermain dan menciptakan posisi seperti itu. Saya menghormati dan mengagumi apa yang bisa mereka lakukan. Saya pikir jika tim Vietnam mencetak gol pada waktu tertentu dalam pertandingan, segalanya akan berbeda. Sayangnya, hari ini tim Vietnam tidak efektif,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
